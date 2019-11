Zuallererst, Sharps erstes OLED-Display zum Aufrollen ist bisher nur in 30“ erhältlich, Doch die technischen Daten der auf der hauseigenen IGZO-Technologie basieren, sind atemberaubend: Das Display wiegt nur 100 Gramm, ist 0,5 Millimeter dünn und kommt mit einem Rollradius von 4 Zentimeter aus. Analog zu LG steckt der Screen in einer Box und fährt auf Knopfdruck aus dieser heraus. So berichten es einschlägige Techwebsites wie heise online.

Technisch geht Sharp, ein Tochterunternehmen des taiwanesischen Elektronikkonzern Foxconn, einen anderen Weg als LG. Bei Sharp stecken direkt im OLED rote, grüne und blaue selbstleuchtende Subpixel während LG vor die organische Leuchtschicht zusätzlich Farbfilter setzt die zwei Drittel des Lichts schlucken.

Der technologische Ansatz von Sharp ist somit die nächste Generation von OLED; wenn auch bisher nur in 30“ als Prototyp verfügbar.