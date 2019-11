Siewert & Kau, der fokussierte Distributor für IT mit Mehrwert, erweitert sein Angebot um die professionellen USV-Lösungen von Eaton. Damit kann S&K seinen Kunden durchgängige Lösungen für IT-Projekte zur Verfügung stellen.

Digital Signage Installationen werden immer aufwendiger und benötigen oft Serverinfrastruktur vor Ort – eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gehört heute wie selbstverständlich dazu. Denn auch bei einem Stromausfall muss die Technik zuverlässig weiter funktionieren. Durch die neue Zusammenarbeit mit Eaton, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Bereich Energiemanagement, erlaubt S&K jetzt den Zugriff auf professionelle Systeme zur Absicherung der Stromversorgung im Notfall.

„Durch das Erweitern unseres Portfolios um die USV-Lösungen von Eaton können wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bei ihren Projekten bieten“, sagt S&K-Geschäftsführer Markus Hollerbaum. Gleichzeitig reagiert S&K auf die steigende Nachfrage nach professionellen IT-Komplettlösungen aus einer Hand.

„Für uns war bei der Auswahl eines passenden Partners die spezielle Positionierung von Siewert & Kau im Projektgeschäft ausschlaggebend“, sagt Adrian Hanslik, Head of Sales Deutschland bei Eaton. Das Angebot von Eaton umfasst die gesamte Palette an Systemen, die für den ausfallsicheren Betrieb von Hardware benötigt werden. Von einphasigen USVs, die sich für einzelne PCs eignen, reicht die Spannbreite über dreiphasige Systeme mit ausreichend Batteriezeit für Serverracks bis hin zu großen Lösungen, die in Datacentern für die notwendige Redundanz sorgen.

Neben den USV-Lösungen bietet Siewert & Kau auch umfassende Services. Dazu gehören die Beratung bei der Wahl der jeweils passenden Lösung ebenso wie Antworten auf technische Fragen, Zertifizierungen oder auch der Rückkauf von USV-Lösungen