DooH am Straßenrand ist in Dubai weiterhin die Ausnahme. Nach einem ersten Boom bis zur Finanzkrise 2007/2008 waren digitale Billboards weitverbreitet. Nach 2008 verschwanden praktisch alle DooH-Stellen aus dem Stadtbild. In den letzten Jahren hat die Road & Traffic Authority (RTA) ausgewählte Flächen an Brücken und entlang der Schnellstraße genehmigt.

Bis heute sind die Poster an den Straßenlampen die populärsten OoH-Werbemittel. Es gilt also viel hilft viel – tausende kleine Werbestellen anstelle von einigen Großen mit großem Impact. Das JC Decaux DooH-Poster steht in der privaten Media City und ist bislang noch mehr ein Einzelstück als ein Netzwerk.