Der Münchner Bewegtbild-Vermarkter Goldbach erweitert seinen Mall Channel um einen weiteren Top-Standort des Partners Visual Art. Die deutsche Dependance des schwedischen DooH und Digital Signage Spezialisten – der gerade erst von Ocean übernommen wurde – hat kürzlich alle Werbeträger im Außenbereich von Deutschlands größtem Shopping Center in Oberhausen neu installiert. Im Rahmen der Vermarktungsvereinbarung zwischen Visual Art und Goldbach Germany übernehmen die Münchner neben den deutschen Unibail-Rodamco Malls nun auch die Außenflächen des Centro. Die DooH-Netzwerke im Innenbereich des Centro werden auch weiterhin von Ströer vermarktet.

Das Centro gilt als Europas größtes Shopping- und Freizeitzentrum und ist mit Trendmarken wie Urban Outfitters, Topshop, Abercrombie & Fitch, Desigual oder dem einzigen Apple-Store in der Metropole Ruhr auch eines der innovativsten und meistbesuchsten. Rund 15 Millionen Shoppingbegeisterte finden jedes Jahr ihren Weg dorthin.

Robert Stahl, Geschäftsführer von Goldbach: „Mit dem Centro als neue Fläche aus unserer Kooperation mit Unibail-Radamco-Westfield und Visual Art können wir unseren Mall Channel in diesem Jahr lukrativ weiter ausbauen. Das Centro ist ein sehr reichweitenstarker und prestigeträchtiger Touchpoint und wir freuen uns damit einen Grundstein für weitere Flächen im Außenbereich gelegt zu haben.“

Goldbach erweitert mit diesem Schritt kontinuierlich seinen Mall Channel. Mit dem mittlerweile 80 Einkaufscenter umfassenden Netzwerk wird die Zielgruppe der shopping-orientierten Bevölkerung direkt am Point of Sale erreicht. Werbungtreibende profitieren von hohen Reichweiten und hochwertigen Standorten. Neben den neuen Flächen gehören u.a. bereits das Alexa in Berlin, die Düsseldorf Arcaden, Pasing Arcaden und Riem Arcaden in München und das Minto in Mönchengladbach zu dem attraktiven MALL Channel Angebot, mit wöchentlich 48 Millionen Werbemittelkontakten.