“Wir freuen uns sehr, dass unsere cityscreens nun erstmals im grossen Stil bei hochfrequentierten Tankstellenshops und deren Laufkundschaft zum Einsatz kommen», freut sich Christian Imhof, der neue CEO der Livesystems dooh AG. Mit den Installationen kann ab 1. Januar 2020 und nach Vorliegen der jeweiligen Baubewilligungen begonnen werden. Nach Abschluss wird das heute erst anderthalbjährige Livesystems-Produkt cityscreen dreisprachig und verteilt über die ganze Schweiz neu über 310.000 Kontakte pro Tag ausweisen.

Auf den Screens vor den Shops können die Tankstellenbetreiber ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren – eingebettet in einen attraktiven Mix von Infos und Drittwerbung. “Wir haben mit der Firma Livesystems und deren Zapfsäulen-Screens gasstationTV gute Erfahrungen gemacht”, sagt Hans Boesch, Director Retail Network bei der Tamoil SA, “ich bin überzeugt, dass diese attraktiven und modernen Werbeträger die bestehende Kommunikation optimal ergänzen und zum dynamischen Image unserer Tankstellen und partnerbetriebenen Shops beitragen.”

Nach erfolgreichen Pilotinstallationen an Bahnhöfen haben sich die Digital-Stelen innerhalb von anderthalb Jahren am Markt etablieren können. Heute sind sie vor den Bahnhöfen in Aarau, Freiburg, Schaffhausen und Bulle installiert sowie in Innenstadtlagen von Schaffhausen und Zug und weitere Locations.

Aktuell erreicht Cityscreen 265.000 Kontakte pro Tag. Zusammen mit seinen Schwesternprodukten, den Screens von passengertv im ÖPNV und von gasstationtv an den Zapfsäulen wird jeden Tag ein 2,2-Millionen-Publikum erreicht..