ISM Intelligent Signage for Media GmbH hat damit begonnen, an Shell Stationen eines der größten zusammenhängenden Digital-Out-of-Home-Netze in Deutschland zu errichten. Rund 1.000 Tankstellen sollen dafür im Laufe des kommenden Jahres 2020 mit je zwei High-Brightness Screens ausgestattet werden. Neben Werbung für Shell Produkte und Dienstleistungen können sich auch andere Werbetreibende für die Werbeflächen einbuchen. Die Vermarktung der Inhalte wird über ISM laufen.

Die doppelseitigen Displays kommen von Samsung über den Distributor Jacob Elektronik, bei Media Player setzt man auf Giada, CMS ist Multi Site Solutions und die Installation verantwortet der Leuchtwerbespezialist Klostermann.

Kaffeewerbung am Morgen und Angebote zur Autowäsche im Herbst: Auf dem DooH-Netzwerke bei Shell lässt sich aktuelle und dynamische Werbung passend zur Tageszeit, dem Wochentag und der Wetterlage ausspielen – sowohl national als auch regional.

Die digitalen Werbeflächen werden im Schaufenster sowie neben dem Eingang zum Shell Shop platziert und erlauben Shell die Reichweite zu maximieren. Die Screns sind beim gesamten Tankvorgang bis zum Betreten des Shops für die Kunden zu sehen. So kann Shell die Verweildauer während des gesamten Tankstellenbesuchs optimal nutzen.

„Wir haben bereits sehr gute Erfahrung mit Out-Of-Home-Werbung an Shell Station gemacht“, sagt Jan Toschka, Shell Tankstellenchef in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mit den digitalen Werbeflächen können wir unsere Kunden noch besser und gezielter ansprechen, ihnen passende Angebote unterbreiten und die Zielgruppe Autofahrer auch noch anderen Unternehmen zugänglich machen.“

Für die Vermarktung der Werbeflächen ist Shell eine langfristige Kooperation mit der ISM Intelligent Signage for Media GmbH eingegangen. ISM hat bereits fünf Jahre Erfahrung mit der Vermarktung von analogen Werbeflächen an Shell Tankstellen – unter anderem für Werbung an Shop-Türen und Zapfpistolen.