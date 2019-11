Die Übernahme der börsennotierten AdCityMedia erfolgt über ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Anteile an AdCityMedia AB (ACM) Aktionäre, die am Nasdaq First North Growth Market notiert ist. Die AdCityMedia-Transaktion ist bereits die sechste Übernahme von Ocean seit März 2018, als Ocean vom Finanzinvestor Ocelot übernommen wurde.

Die Kombination von ACM und Visual Art verstärkt die Marktpräsenz von Ocean Outdoor in Schweden, Dänemark und Finnland und ermöglicht den Einstieg von Ocean in den norwegischen Out-of-Heimat-Markt über das Portfolio von ACM.

AdCityMedia ist nach eigener Einschätzung ein Premium-Out-of-Home-Anbieter, der sich auf großformatige digitale und High-End-City-Lagen in Schweden und Norwegen konzentriert. Im Portfolio sind rund 4.500 DooH-Screens an rund 1.500 Standorten in Stockholm, Göteborg, Malmö und Oslo sowie anderen wichtigen städtischen und ländlichen Standorten.

Ocean erreicht mit beiden Unternehmen (Visual Art und ACM) einen Marktanteil von etwa 20% am gesamten Out of Home Markt in Schweden, wobei der DooH-Marktanteil weitaus größer ist.

Dazu Ocean Group CEO Tim Bleakley: „Mit dieser Übernahme wird Ocean in sieben wichtigten europäischen Ländern mit einer werberelevanten Zielgruppe von über 100 Millionen Konsumenten vertreten sein. Die Kombination von ACM und Visual Art wird das Zusammenkommen eines talentierten, unternehmerischen, ehrgeizigen und disruptiven Teams von Mitarbeitern mit einer gemeinsamen Leidenschaft für innovative Displaylösungen für Marken sein. Das Potential für digitale Außenwerbung in den nordischen Ländern ist riesig, und wir freuen uns darauf, dass das Team Ocean in den kommenden Monaten allen Stakeholdern, Mediaagenturen und Werbetreibenden vorstellen zu können.“

Anders Axelsson, CEO von AdCityMedia: „Es ist sicher keine Übertreibung, wenn wir behaupten das DooH noch nie in einer besseren Position war. Wir stehen noch ganz am Anfang was die Ausschöpfung des Marktpotentials von DooH in Skandinavien angeht. Als Teil der Ocean-Familie und einer größeren Einheit haben wir nun Zugang zu einer ganzen Reihe neuer Werkzeuge, um DooH auf die nächste Stufe zu heben. Die Möglichkeiten für DOOH und Ocean in den Nordischen Ländern sind unerschöpflich, und das Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Agenturen bei der nächsten Etappe der DooH-Reise mit Ocean.“