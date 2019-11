Mit einer groß angelegten Kampagne wirbt der Software-Konzern seit 20. November deutschlandweit für seine neue Digital Experience Lösung. Zusätzlich zu diversen Maßnahmen in den Bereichen Print, TV und Digital sorgt SAP auch mit OoH-Werbung an den Flughäfen in Berlin Tegel, Berlin Schönefeld, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Düsseldorf und Dresden gezielt für viel Reichweite und Aufmerksamkeit – und zwar mit programmatisch bespielten, digitalen OoH-Screens.

Als eine der ersten Kampagnen – PHD und SOD berichten erstmals – in Deutschland werden mobile Bewegungsdaten mit der programmatischen Aussteuerung von Werbemitteln im Out-of-Home-Bereich verknüpft. Für Werbungtreibende ein interessanter Ansatz, denn bislang wurden programmatische OoH-Anzeigen nur mit Umweltfaktoren – wie beispielsweise Live-Wetter-Daten in dynamischen Anzeigen – angereichert.

Zudem basiert das Zielgruppen-Targeting mittels DooH-Screens an Flughäfen bislang auf Beobachtungen und Annahmen. Folglich mussten größere Streuverluste und somit Ineffizienzen buchstäblich in Kauf genommen werden.

Die von SAP, PHD und SOD verwendete Mechanik nimmt sich genau diesen Herausforderungen an. Denn über Bewegungsdaten kann präzise festgestellt werden, ob sich Personen aus der Zielgruppe in der unmittelbaren Umgebung der Screens befinden. Darüber hinaus ist eine selektive und situative Aussteuerung einzelner Stelen in Echtzeit möglich, wodurch eine pauschale Belegung von kompletten Netzen vermieden werden kann.

„Mit Hilfe von anonymisierten Smartphone-IDs ist es uns möglich, Bewegungsdaten von Entscheidern in Form von Kohorten zusammenzufassen und auszuwerten. Unsere hauseigene X-Screen-Access-Technologie hilft uns dabei, diese Geo-Verhaltensdaten mit dem Einkauf der digitalen Out-of-Home-Stelen an den Flughäfen zu verknüpfen – und das in Echtzeit”, erklärt Lukas Flöer, Head of Consulting bei ScreenOnDemand.

„Die Experience-Management-Lösungen von SAP kombinieren operative Daten mit sogenannten Experience-Daten, um das Kunden-, Mitarbeiter-, Produkt- und Markenerlebnis aktiv zu verbessern. Daher ist es unser Anspruch, auch in der medialen Kommunikation innovative Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen. Unsere Flughafen-Kampagne verfolgt genau diesen Ansatz und ermöglicht uns ein Targeting, das im Out-of-Home-Bereich in Deutschland bislang einzigartig ist“, so Barbara Windisch, VP Global Advertising SAP.

Patrick Schumacher, Account Manager PHD Germany, ergänzt: „Datenbasierte, mediale Kampagnenumsetzungen sind essentiell, um den innovativen Produkten von SAP gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr, einen echten First-Mover in Deutschland zu realisieren, der zudem beispielhaft zeigt, wie Daten auch in der Außenwerbung genutzt werden können, um Streuverluste zu vermeiden.“