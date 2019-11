Eine neue Lösung präsentieren der weltgrößte Filterproduzent Mann+Hummel und Ströer auf der Smart City Expo in Barcelona. Der schwäbische Filterhersteller integiert seinen Filter Cube in Ströer Public Video Stelen.

Der modulare Filterwürfel trägt dazu bei, die Luftqualität an Orten mit hoher Luftverschmutzung – wie Verkehrsknotenpunkten oder U-Bahnhöfen – zu verbessern. Alternativ lassen sich die Mann+Hummel Filterlösungen auch direkt in DooH-Stelen und statische Plakatstellen an Bushaltestellen oder in Bahnhöfen integrieren.

Die dezentral einsetzbare Technologie ist in der Lage, mehr als 80 Prozent der in der angesaugten Umgebungsluft enthaltenen NO2, O3 und Feinstaub zu binden. Kernstück der Technologie ist ein neu entwickelter Kombifilter, der eine Filterschicht beinhaltet, die Feinstaub zurückhält. Durch die große Oberfläche der zusätzlichen hochporösen Aktivkohlemedien werden NO2 und O3 bei besonders geringem Druckverlust und Energieverbrauch sehr effektiv adsorbiert.

Je nach Anforderung können im Baukastensystem mehrere Filterwürfel übereinander zu einer Filtersäule montiert werden. Eine Filtersäule mit drei weiterentwickelten Filterwürfeln ist in der Lage, jede Stunde 14.500 m³ Luft zu reinigen. Die Filterwürfel sind mit vielen intelligenten Sensoren ausgestattet die kontinuierlich Luft- und Wetterdaten sowie den Schadstoffausstoß erfassen und die Daten in die Cloud übertragen. So steuert sich das Filtersystem in Abhängigkeit von Betriebs- und Umgebungsbedingungen selbst und spart so Energiekosten, da der Ventilator nur bei Bedarf laufen muss.