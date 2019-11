DooH-Netzwerkbetreiber verdichten zunehmend existierende Netze um die Reichweitenqualität zu erhöhen und teilweise auch mangels Alternativen. So auch Exteriorplus, die neben Barcelona auch alle Werbeflächen am Flughafen in Madrid vermarkten.

Die Digital Signage Industrie freut es, mehr Screens mehr Umsatz. Aber der Beobachter fragt sich ob der Fokus auf Qualität statt Quantität nicht die bessere Wahl ist. In Barcelona waren einige Screens ausgefallen und bei anderen das Backlight schon im Nachtmodus.

Am meisten störte uns die mangelnde Qualität auf der 9×6 Videowall – den Kampagnenmotiven von Lenovo fehlte es schlicht und einfach an Auflösung. Nicht wirklich verwunderlich bei der Anzahl der LCD-Screens. Hier wäre weniger sicherlich mehr.