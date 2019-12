Das säurebehandelte Glas Guardian Sense streut Lichtreflektionen, reduziert Fingerabdrücke und sorgt für eine optimale Farbwiedergabe sowie hohen Kontrast. Durch die besondere Glasbearbeitung entsteht außerdem ein Soft-Touch-Effekt, der das einzigartige Bilderlebnis für Touchscreen-User abrundet.

Touchscreen-Anwendungen sind stark im Kommen – Interaktion am Point of Sale oder für Wayguiding-Applikationen fehlen an keinem Airport, Shopping Mall oder Corporate Campus mehr. Die Wahl des richtigen Deckglases ist nicht einfach: Durch die Kombinationen verschiedenster Eigenschaften, wie Trübung, Klarheit, Blendschutz und Fingerabdruckfreiheit, können Gläser wie Guardian Sense, individuell auf den Einsatzzweck hergestellt werden.

Guardian Sense ist in zwei Versionen erhältlich: Guardian Sense 85 und Guardian Sense 60. Dabei geben die Zahlen die Glanzintensität an. Außerdem kann das Glas in Stärken zwischen 2 mm und 8 mm sowie mit Abmessungen bis zu 2250 mm x 1650 mm geliefert werden.

Das Leistungsportfolio von Guardian Glass umfasst zahlreiche Produkte für Beschilderungen und Displays im Innen- und Außenbereich. Das Sortiment beinhaltet neben Guardian Sense:

Guardian Clarity: ein entspiegeltes Glas, das sich für alle Anwendungen eignet, bei denen übermäßige Reflexionen ein Hindernis darstellen. Durch die Kombination von Leistung, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik kann die Sichtbarkeit maximiert und die Lichtreflexion minimiert werden.

Guardian ThermaGuard nrG: Thermisch vorspannbares Glas mit niedrig emittierender Beschichtung hilft, die Folgen von Temperaturschwankungen zu reduzieren, und dient als effektive elektromagnetische Abschirmung.

Guardian Dielectric Mirror: innovative Beschichtungstechnologie für Mirror-Signage, duale Spiegel-/TV-Anwendungen, eingefasste Fernseher, versteckte Werbedisplays und Projektionsflächen.

Die Wahl des richtigen Glases erhöht die Effektivität der Oberfläche von Glasdisplays. Guardian arbeitet eng mit den Originalteileherstellern, Systemintegratoren und Designern von digitalen Displays zusammen und ermöglicht so eine Balance zwischen Glaseigenschaften und Design.