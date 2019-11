Der invidis Jahresrückblick hat Tradition und ermöglicht jährlich die Möglichkeit ausgewählten Marktteilnehmer ihre Sicht des Marktes zu teilen. Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu Gastartikeln ein.

Es ist ganz einfach, wir suchen keine Selbstbeweihräucherung, sondern ehrliche Einschätzungen des Marktes, eigene Erfolge & Fehleinschätzungen und einen Ausblick auf 2020. Was wir nicht suchen sind Marketingtexte und Jubelorgien auf die eigene Genalität.

Bevor Sie ihren Jahresrückblick verfassen, schicken sie bitte eine kurze Mail an redaktion@invidis.de mit ein paar Stichpunkten. Wir geben innerhalb eines Arbeitstages Feedback und hoffen ein breites Spektrum von interessanten Artikeln aus der Digital Signage, DooH, Smart City oder von Kundenseite zu bekommen.

Zum Artikel bitte auch immer ein Headshot, wenn möglich Projektfoto und Unternehmenslogo mitschicken. Die Veröffentlichung beginnt Mitte Dezember.

Die invidis Redaktion

For our fast growing international readership – we especially welcome year-in-review articles with an outside view in English language. We will publish them in English and translate them into German. But please make sure to contact us in advance at redaktion@invidis.de with a short abstract. Looking forward to many interesting entries. The invidis editorial team