Singles’ Day (chinesisch: Guanggun Jie) ist ursprünglich ein Tag für Alleinstehende, der am 11. November gefeiert wird. Das Datum (11.11.) wurde gewählt, weil die Zahl 1 einen Single symbolisieren soll. Der Singles’ Day ist inzwischen der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt. 2018 erzielte Alibaba kurz nach Beginn 1 Mrd USD Umsatz in nur zwei Minuten – 2/3 davon über Mobiltelefone. Insgesamt konnte der Onlinehändler Alibaba.com 30.8 Mrd USD Umsatz erzielen. Wohlgemerkt an einem Tag.

invidis war eine Woche vor dem großen Sales-Event in China unterwegs und wir konnten dem 11.11. nicht entgehen. Fast alle DooH-Kampagnen in der Pekinger U-Bahn drehten sich um das weltgrößte Sales-Event was lange schon nicht mehr auf Alibaba.com beschränkt ist. Ob Versicherungen oder Autohändler, so gut wie jeder Einzelhändler und Service Provider nutzt den Singles’ Day für eigenen Angebote.