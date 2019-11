2018 erzielte der Electronic Shelf Label Anbieter einen Umsatz von fast 200 Mio Euro, in 2020 sollen des mit 400 Mio Euro schon doppelt so viel sein. Der ESL-Markt boomt in Zeiten in denen Retailer immer mehr Intelligenz an den Point of Sale bringen um im harten Wettbewerb mit eCommerce zu bestehen.

Um die Themen ESL und IoT am Point of Sale noch weiter zu beschleunigen setzt SES Imagotag, die heute zum chinesischen Displayriesen BoE gehören, auf gesellschaftlich relevante Trends. Ein internationaler Beirat für Nachhaltigkeit, Transparenz und Verbraucherschutz im Einzelhandel soll die nötigen Impulse in die Organisation geben, um die anspruchsvollen Umsatzziele zu ermöglichen.

Mitglieder des Beirats sind:

Peter Brabeck-Letmathe (Chairman), Chairman Emeritus und früherer Chairman & CEO von Nestlé, Vice-Chairman des World Economic Forum (WEF Davos)

Dr. Viviane Reding, ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments und ehemals Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Justiz-Kommissarin

Franck Moison, ehemaliger Vice Chairman Colgate Palmolive

Yanshun Chen, Chairman und CEO der SES Imagotag Mutter BOE Technology

Dr. h.c. Candace Johnson, Seriengründer einer vielzahl von Digital Unternehmen, u.a. von SES dem französischen Teil von SES Imagotag.

Hélène Ploix, Chairman des Investment Committee von Pechel Industries

SES Imagotag sieht sich nicht mehr nur als ESL-Anbieter sondern als ioT Plattform für den Einzelhandel, die neben dynamischer Preisauszeichnung auch intelligente Touchpoints für Konsumenten am POS liefern sowie Retail Analytics für Händler.