McDonalds & Co Neue Generation QSR-Orderterminals

Für die meisten Digital Signage Marktteilnehmer ist Coates ein unbekannter Player. Der australische Digital Signage Integrator ist allerdings eine große Nummer im Quick Service Bereich und beliefert McDonalds in vielen Ländern weltweit mit seinen Indoor und Outdoor Digital Signage Lösungen. Die Nähe zu McDonalds zeigt sich auch darin, das Coates in direkter Nachbarschaft zur globalen Zentrale von McDonalds in Chicago sein eigenes Entwicklungszentrum betreibt.

Seit der Einführung von Kioskterminals hat sich die QSR-Welt verändert. Der Bestellvorgang konnte erheblich optimiert werden (optimierter Verkaufsprozess, viele Sprachen, individuelle Produkte, höherer Durchschnittsbon). Auch wenn nun viele QSR-Betreiber andere Sorgen treibt – der Flaschenhals wanderte von der Bestellung in die Küche – Kiosksysteme werden weiter ausgebaut.

Die Coates Group zeigt mit dem K2 seine Vision für das Orderterminal der Zukunft. Denn bisher ähneln die Kiosksysteme optisch eher einer Holzbox – quadratisch, praktisch, gut. Das soll sich mit den neuen Terminals ändern in deren Entwicklung die Erfahrung der ersten Generation mit einfloss. Der Formfaktor wurde laut Coates auf das Minimum reduziert um ein „beeindruckendes Kundenerlebnis“ zu bieten.

„Mit der Vorstellung unseres neuen K2 Kiosks hat Coates einen aufregenden Schritt in Richtung einer Designrichtung getan, die sich von den traditionelleren Block-Kiosken von heute entfernt. Die Designrichtung ist geprägt von einem minimalistischeren Ansatz bei Farben, Linien und Kurven, der ein ausgefeiltes Profil erzeugt“, sagt Wes Fagan, Global Head of Design and Hardware.

Die K2 Kiosklösung verfügt über ein langlebiges, skalierbares und recycelbares, einzeln geformtes, 9 mm starkes Aluminiumgehäuse mit einem 24″ PCAP Elo Touchscreen-Display. Der Standfuß mit Holzmaserung ergänzt die eloxierte Schale und integriert sich in das moderne Restaurant-Design von McDonalds & Co.

Bei der Entwicklung stand laut Coates nicht nur das Design im Fokus sondern auch die Customer Journey des Gastes. Obwohl in der schlanken Hülle verborgen, sind Drucker und Scanner so positioniert, dass sie die auf der richtigen Höhe für die Hand des Kunden sind, genauso wie bei einer menschlichen Bedienung am Counter. Der Bezahlterminal befindet sich in einer abgewinkelten Aussparung, um Privatsphäre zu gewährleisten.

Um den Betrieb und Service auch für den Restaurantbetreiber so einfach wie möglich zu gestalten, wurden PC und Drucker in eine leicht zugängliche Single Form Shell integriert. Coates setzt dabei auf Intel NUC Mini PC mit Core i5 Prozessor und Zebra Technologies Drucker und Scanner. Der Bildschirm lässt sich von unten nach oben öffnen, was einen einfachen Zugang für Wartung und Papierwechsel ermöglicht.

Um die Flexibilität bei der Integration in verschiedene Umgebungen zu erhöhen, ist der K2 in vier Montagekonfigurationen erhältlich – Wand, einzeln freistehend, doppelt freistehend und Theke.