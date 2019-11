Der internationale Gastronomie- und Hotellerie-Sektor unterliegt derzeit einem rasanten Wandel. Die Regeln und Businessmodelle des E-Commerce greifen auf die Hospitality Branche über, Gastrononomie- und Hotelkonzepte müßen größtenteils neu definieren und t werden und dabei Wege zu finden, das Kundenerlebnis zu verbessern.

Um sich einen aussagekräftigen Überblick zu verschaffen, befragte Mood Media Branchen-Experten in über 100 Ländern. In ihren Antworten werden sowohl die Initiativen großer Hotel-Ketten als auch unabhängiger Player berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie stark sich die Customer Experience in diesem Bereich weiterentwickelt hat.

Valentina Candeloro, Director International Marketing bei Mood Media: „Das Kundenerlebnis befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Die Digitalisierung der Customer Journey führt dazu, dass die Marken jederzeit und vollumfänglich die Bedürfnisse der gut informierten Verbraucher erfüllen müssen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass wir im Hotel- und Gaststättengewerbe zahlreiche Best Practices identifizieren konnten, bei denen die Transformation des Kundenerlebnisses übergeordnetes Ziel war. Mit der Analyse kann Mood Media einmal mehr seinen Kunden die bestmögliche lokale und globale Unterstützung bieten und seine Kompetenz als Customer-Experience-Spezialist für jeden Sektor belegen.“ 2

Die Transformation der Hotellerie

Die Hotellerie erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel, der auch den gesamten Dienstleistungssektor umfasst. Neue Player wie Airbnb verändern die Erwartungshaltung der Kunden, zudem führen innovative Technologien wie Robotik und Künstliche Intelligenz das Gewerbe in eine neue Ära. Nach einer Analyse von Mood Media reagiert die Branche sehr agil darauf und entwickelt sich besonders stark in den vier Trends:

Immersion: Hotels entdecken den Trend zur Natürlichkeit. Das kann bedeuten, dass Gäste zu ihrer natürlichen Persönlichkeit finden können, dass sie neue kulinarische Erfahrungen machen oder die Routine ihres Alltags mit völlig neuartigen Erlebnissen unterbrechen. Eine Antwort auf diese Anforderungen sind Hotels, die so in die Natur eingebettet sind, dass sie keine Dächer oder Wände haben – wie das Null Stern Hotel in der Schweiz. Oder aber Pop-up-Unterkünfte am Ende einer Ski-Piste. Dazu zählt aber auch das Angebot an Kunden, ihr Hotelzimmer vor der Buchung in einem virtuellen Rundgang entdecken zu können.

Restaurants erfinden sich neu

Die zunehmende Akzeptanz der Onlinelieferdienste setzt Restaurants massiv unter Druck. Sie müssen ihren Gästen einen guten Grund liefern, warum sie ihre Mahlzeiten nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in einem Restaurant einnehmen sollten. Dazu müssen sie das Kundenerlebnis steigern und damit nachhaltige Erinnerungen schaffen. Social Media spielt dabei eine wichtige Rolle: Schöne Momente werden gerne über Instagram geteilt und diverse Apps bieten die Möglichkeit, einen Tisch zu reservieren und dies gleich in seiner Community zu teilen. Zahlreiche Restaurants haben zudem weitere Möglichkeiten entdeckt, die gestiegenen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Die nachfolgenden Beispiele, die die vier Haupttrends stützen, sind erstaunlich:

Immersion: Dabei geht es nicht nur um die kulinarischen Köstlichkeiten, die der Koch zubereitet, sondern auch um die Einrichtung und – damit verbunden – die Ansprache aller Sinne. Inneneinrichter und Designer kombinieren deshalb Kunst und Virtual Reality wie im japanischen Restaurant Tree By Naked Yoyogi Park. Das New Yorker Zhen Wei Fang experimentiert mit Robotern und virtueller Realität. Im Londoner Inamo wiederum werden die Speisen auf interaktiven Tischen serviert.

Die gesamte Studie steht hier zum Download