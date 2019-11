Diese Woche findet die Smart City Expo & Congress in der katalanischen Hauptstadt Barcelona statt. In den Messehallen – die auch zukünftig Heimat der ISE werden wird – dreht sich viel um die Akzeptanz von Smart City Technologien. Die Technologie ist selten das Limit und in großer Vielfalt hier zu bewundern. Doch wie können innovative technische Lösungen in den Städten Europas integriert werden ohne die Akzeptanz der Bürger zu verlieren. Face Detection und Face Recognition spielen dabei eine große Rolle.

Prinzipiell funktioniert Face Recognition in vier Stufen:

Gesichtserkennung

Gesichtsanalyse

Konvertierung des Bilds in Daten

Abgleich mit Datenbank

Wie die Technologie funktioniert zeigt ein Hintergrundbericht des spanischen Security-Spezialisten Panda Security in einem Artikel und ansprechender Infografik.