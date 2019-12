Die Infoscreen GmbH ist innerhalb der Ströer Gruppe der Spezialist für Bewegtbild im öffentlichen Raum. Das Konzept, einen Bewegtbildmix aus Werbung, Information und Unterhaltung zu zeigen, prägt die Erfolgsstory von Infoscreen seit zwanzig Jahren. Derzeit betreibt das Münchner Unternehmen in Deutschland über 4.000 Public Video Screens in U- und S-Bahnhöfen, in Fernbahnhöfen, an Flughäfen und in Einkaufszentren.

Beim CPM steht das Werbemittel („Creative“) für die digitalen Außenwerbemedien der Ströer-Gruppe im Mittelpunkt. Wir stellen sicher, dass für unsere digitalen OoH-Werbeträger das richtige Werbemittel rechtzeitig in bester Qualität vorliegt. Darüber hinaus betreuen wir die Werbemittelerstellung der Ströer Media Creation, unserer Inhouse-Kreativagentur.

Für unser Team in München suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/x) Producing im Bereich Creation/Kampagne.

Deine Aufgaben

Du betreust und berätst unsere Kunden bei der Werbemittelaussteuerung auf unseren digitalen Out of Home-Medien

Du prüfst die Werbemittel inhaltlich und technisch

Du trägst die Verantwortung für die Aussteuerung der Werbemittel über unser nationales Werbeträger-Portfolio

Du koordinierst interne Projekte, bei denen es um die Betreuung und Beratung von Kunden bei der Werbemittelerstellung für digital Out of Home und Plakat geht

Die Qualitätssicherung bei extern und intern produzierten Werbemitteln liegt ebenfalls in deinem Aufgabenbereich

So bist Du

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im geisteswissenschaftlichem o.Ä. Bereich bzw. hast vergleichbare Berufserfahrung

Du hast Erfahrung mit der Gestaltung von Layouts und Texten

Du hast gute Kenntnisse in gängigen MS Office-Programmen

Dich zeichnet dein gutes visuelles Vorstellungsvermögen aus

Du hast Grundkenntnisse in After Effects und Photoshop

Du bist ein Kommunikator aus Leidenschaft in Deutsch und hast gute Englischkenntnisse

So sind wir