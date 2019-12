Es könnte ein Durchbruch für eine anbieterübergreifende programmatische Mobile Plattform sein. Einige der weltweit führenden DooH-Marktteilnehmer setzen in Zukunft für programmtisch-ausgespielte Real-Time Kampagnen auf die Mobile First Data Exchange von Adsquare. Mit den beiden großen Out-of-Home Netzwerkbetreibern JCDecaux und Clear Channel sowie den Spezialmittlern Kinetic (WPP) und Posterscope (AegisDentsu) sind relevante DooH-Dickschiffe mit an Bord.

Damit werden die Weichen gestellt für automatisch gebuchte und ausgesteuerte netzwerkübergreifende DooH-Kampagnen mit Mobile-Verlängerung basierend auf Verbraucherdaten oder anderen externen Faktoren wie Wetter oder Tageszeit. Was bei Online und Mobile schon lange zum Alltag zählt aber wird zukünftig auch einfacher für Out of Home Netzwerke buchbar sein.

Die Adsquare Plattform ermöglicht Werbetreibende auf Werbeträgerbasis Kampagnen mit Hilfe von Zielgruppen, Bewegungs- und Raumdaten zu planen. Marken können somit Cross-Channel Kampagnen von DooH auf Mobile-User verlängern, die sich in direkter Umgebung der DooH-Screens befinden. Angebunden ist Adsquare an führende DSPs.

