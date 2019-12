Die neuen digitalen Werbeflächen in der Zürcher Innenstadt ergänzen das bereits bestehende Angebot auf öffentlichem Grund in Zürich, insbesondere an den wichtigen Fußgängerachsen von und zur Bahnhofstrasse.

Mit den gut ausgewählten und stark frequentierten neuen Standorten bekommen Werbetreibende eine noch präzisere Abdeckung im Grossraum Zürich und rund um die wichtigste Shoppingmeile Europas.

Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer: „Digital Out-of-Home wächst deutlich und überzeugt immer mehr neue Aussenwerbekunden. Heute finden sie damit genügend Reichweite, können höchst flexibel kommunizieren und ihre Marken perfekt inszenieren.“

Die neuen Werbeflächen sind ab Mitte 2020 in Betrieb. Wie bereits jetzt, ist jede Werbefläche einzeln oder in individuellen Packages buchbar.