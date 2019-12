Im Dezember startet in den Fahrzeugen der S-Bahn München das Fahrgast­fernsehen, mit einem bunten Programm aus Nachrichten, Unterhaltung und Werbung. Es ist eine weitere Etappe im laufenden Moderni­sie­rungs­projekt. Seit Mitte letzten Jahres wird der Innenraum der 238 S-Bahnen vom Typ ET 423 komplett überar­beitet. Nicht nur die Sitze und das Lichtkonzept sind neu, erstmals werden in der S-Bahn München auch Bartype Digital Signage Displays eingebaut. Bislang wurden auf ihnen kurze Werbe- und Erklärfilme der S-Bahn München und der BEG gezeigt. Nun läuft das Fahrgast­fernsehen an.

Während auf der linken Screenhälfte der Fahrtverlauf angezeigt wird, ist die rechte Hälfte für Nachrichten und Unterhaltung reserviert. Dort wechseln sich analog zu anderen Ströer Public Video DooH-Netzwerken nationale und regionale Nachrichten aus Politik, Gesell­schaft und Kultur mit Freizeittipps, Quizfragen und Wetter­in­for­ma­tionen ab. Unter anderem Partner wie die Tagesschau, der Bayerische Rundfunk, die Süddeutsche Zeitung, der Kicker und National Geographic liefern Inhalte, die auf den Displays gezeigt werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem DooH-Werbung und Haltestel­leninformationen in das etwa 20-minütige Programm eingespielt. Die Fahrzeuge werden nach und nach mit dem neuen Service ausgestattet. 2020 folgen Echtzeit­in­for­ma­tionen über aktuelle Anschlüsse, Verspä­tungen und Änderungen des Fahrtwegs wie auch aktuelle Informa­tionen und alternative Routen im Störfall sowie die voraus­sichtliche Dauer der Störung.

Auch am Bahnsteig wird die Information verbessert. In der Woche vor Weihnachten erhalten 13 Stationen im Münchner S-Bahn-Gebiet moderne Digital Signage Anlagen, die optisch und akustisch zu den nächsten S-Bahn-Zügen informieren.