Im Einkaufszentrum City West Chur werden die konsumfreudigen Besucher vor vier Aufzügen während der Wartezeit mit digitaler Werbung unterhalten. Diese neuartige Projektionstechnologie wird durch unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen Schindler Aufzüge AG ermöglicht. Das innovative Pilotprojekt ergänzt das bestehende klassische DooH Shopping ePanel Angebot der APG im Einkaufszentrum City West Chur.

Auch in Deutschland – allerdings vermarktet durch Goldbach Germany – können DooH-Kampagnen auf Aufzugtüren gebucht werden. Inwieweit „Lift-DooH“ sich im Display-dominierten DooH-Markt durchsetzt bleibt abzuwarten. Aber Schindler bietet neben der DoorShow Lösung auch in der Fahrstuhlkabine die Integration von Ad-Screens und Mirror Screens an.