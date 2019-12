Die Livesystems AG ist die Vertriebsorganisation der Livesystems Holding AG und betreut mit ihrem 30-köpfigen Sales-Team an neun Standorten Kunden und Agenturen aus der ganzen Schweiz. Das digitale Portfolie umfasst die DooH-Channels Passengertv, Gasstationtv, Cityscreen und das Online Newsportal Nau.ch.

Nicola Molinara, 33, übernimmt neu die Funktion als Chief Client Officer CCO. Molinara gehört praktisch seit Anbeginn zur Livesystems-Familie. Als allererster Sales Mitarbeiter bei Livesystems trägt er seit neun Jahren massgeblich zum wirtschaftlichen Gedeihen und damit zur Erfolgsstory von Livesystems bei. Als Regional Sales Director baute er die Aussenstandorte Basel, Luzern und Aarau auf. Später sorgte er als Chief Strategy Officer und als kreativer Kopf der Firma für neue strategische Impulse.

„Nicola kennt praktisch alle unsere langjährigen Kunden persönlich.“, sagt CEO Dragan Dojcinovic, „er ist durch seine Erfahrung die optimale Person, die strategischen Kundenbeziehungen weiter auszubauen und zu professionalisieren – also die perfekte Besetzung für die GL“.

Für Molinara ist der Posten als Chief Client Officer mehr als eine neue Führungsaufgabe: „Ich freue mich, die Verkaufs-Division strategisch auf ein nächstes Level zu bringen und die Produkte-Palette für Werbekunden weiter auszugestalten“.

Neuer Chief Operation Officer in der Geschäftsleitung der Verkaufsorganisation Livesystems AG ist Claudio Marty, 32. In seiner bisherigen Funktion als Head of Business Development fokussierte er sich auf den Ausbau der Produkte-Palette im Online und DOOH-Bereich.

Als COO führt Marty die strategische Transformation weiter voran und sorgt für die Zuständigkeit der Bereiche Commercial Publishing, internal Operations und Product Management. „Ich bin stolz auf meine neue Funktion und freue mich, die Verkaufsdivision im Operativen weiterentwickeln zu können“, sagt er.

Nach dem erfolgreichen Launch des Online-Newsportal Nau.ch und zwei intensiven Jahren in der Konsolidierungsphase ziehen sich die Gründer aus der operativen Leitung der beiden anderen AG’s der Livesystems Holding AG zurück. Sie übergeben die Leitung in die Hände von meist langjährig bewährten Mitarbeitenden.

Zu diesem Zweck wurde kürzlich bereits die Digital-out-of-Home Organisation Livesystems dooh AG mit einer neuen Geschäftsleitung besetzt. Mit der Neubesetzung der Geschäftsleitung der Livesystems AG ist nun auch die Verkaufsorganisation der Livesystems Holding AG für die Zukunft aufgestellt.