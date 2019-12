An den fünf neuen Bahnhöfen im Grossraum Genf bietet die APG|SGA ab Januar 2020 ein erweitertes Angebot. 50 analoge, mehrheitlich hinterleuchtete Werbeflächen fügen sich elegant in die von Stararchitekt Jean Nouvel entworfenen Stationen ein. Darüber hinaus erhöht sich die Zahl der Screens um 7 Rail ePanel und 4 Rail eBoards. Die Galerie Marchande im Bahnhof Eaux-Vives nahe Genf wurde komplett digitalisiert. Zusätzlich sind neue analoge Innenwerbeformate in den 23 neuen S-Bahn-Zügen verfügbar.

APG|SGA bietet somit die exklusive Möglichkeit, in der Grossstadt Genf mit ihrem Einzugsgebiet von über einer Million Einwohnern alle ÖPNV-Nutzenden direkt und über verschiedene Werbeformen (u.a. auch Mobile Media und Promotionen) auf der gesamten Customer Journey anzusprechen.

Insgesamt stellt die APG|SGA den Werbetreibenden in Genf ein über den ÖPNV hinausgehendes Angebot mit über 3200 digitalen und analogen Flächen zur Verfügung, um die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Die TAMedia-Tochter Neo Advertising hatte in den vergangenen Jahren die Mehrzahl der Out-of-Home Vermarktungsverträge in Genf für sich gewinnen können. Die Bahnhöfe sind und bleiben aber weiterhin in APG|SGA Verantwortung.

Die Zahl der Grenzgänger zwischen der Schweiz und Frankreich wächst seit Jahrzehnten. Parallel dazu ist das Mobilitätsbedürfnis gestiegen. Nach einer acht Jahre dauernden Bauzeit und einem Bauvolumen von über 1,5 Milliarden Franken haben die SBB am 15. Dezember 2019 den Léman Express eingeweiht. Die neue Bahnlinie Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) unterstreicht die grenzübergreifenden Entwicklungen. Mit der S-Bahn ist Genf von Annemasse aus in zwanzig Minuten erreichbar. Auf der 230 km langen Strecke sind 45 neue Bahnhöfe in bevölkerungsreichen Wohngebieten nahe den Gewerbezonen entstanden. Frequenzen von täglich 50 000 Reisenden schaffen eine neue Verkehrsdichte in der Schweiz. Übers Wochenende gibt es für Nachtschwärmer einen 24-Stunden-Betrieb.

Seitens APG|SGA verantwortete Brian Jost (Key Partner SBB) die Gesamtverantwortung, Planung und Konzeption des Projekts, Oliver Weber (Leitung Logistik-Service) war für Bau und Umsetzung zuständig. Als Technikpartner und für die Realisation in Genève – Eaux-Vives zeichnete die Kilchenmann AG verantwortlich.