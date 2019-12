DooH Programmatic-Premiere in der Schweiz

Seit Montag, 16. Dezember 2019, dem offiziellen Tag der Inbetriebnahme des Leman Express, läuft eine große Werbekampagne, um die Pendler aus dem Großraum Genf und Waadtland auf das erweiterte Streckennetz der Genfer S-Bahn aufmerksam zu machen. Sie wird auf allen 532 Neo Advertising-Screens in den Einkaufszentren und in den Verkaufspunkten Coop Pronto der Kantone Genf und Waadt als auch am Flughafen Genf ausgestrahlt. Mit einem Potenzial von täglich mehr als 600.000 Kontakten erreicht diese DooH-Kampagne eine hohe Werbewirkung und erreicht die breite Bevölkerung.

Der große Mehrwert – und laut Neo Advertising eine echte Premiere auf dem Schweizer Markt – dieser programmatischen Kampagne ist, dass eine kontextualisierte und personalisierte Werbebotschaft automatisch zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe am richtigen Ort ausgespielt wird.

Die Genfer Spezialagentur Out of Home Media definiert und aktiviert die Targeting-Kriterien auf der DSP-Plattform Splicky von Jaduda (Goldbach), die dann in Echtzeit über die SSP Broadsign Reach die Relevanz und Verfügbarkeit des DooH-Inventars von Neo Advertising überprüft und ausspielt.

„Diese sehr schöne Kampagne für unseren Kunden tpg (Transports publics genevois), welche den gesamten Großraum Genf abdeckt, wurde von der Agentur Parenti Design realisiert. Programmatic DooH bietet einen entscheidenden Vorteil zur Optimierung unserer Targeting- und Kontaktqualität. Die Korrelation zwischen unseren Werbebotschaften und dieser neuen Art der Verbreitung macht diese Kampagne zu einem echten Erfolg.” sagt Gérald Le Meur, Direktor von Out of Home Media SA in der Westschweiz.

Sven Ruppert, CEO Jaduda: «Wir sind sehr froh, Teil der ersten Schweizer Programmatic DooH-Kampagne zu sein. Programmatic hat sich in verschiedenen Ländern bereits als fester Bestandteil der Marketing-Klaviatur von Außenwerbern etabliert und wir erwarten diese Entwicklung in den kommenden Monaten und Jahren auch in der Schweiz.”

“Es ist großartig, dass wir zur Inbetriebnahme des Leman Express diese Kampagne realisieren konnten. Wir sind sehr stolz darauf, dem Schweizer Werbemarkt zu beweisen, dass zukunftsweisende Maßnahmen auch in der Westschweiz vorangetrieben werden und wir dabei innerhalb der Goldbach Gruppe eng mit unseren Kollegen von Jaduda zusammengearbeitet haben. Der programmatische Einkauf ist eine Revolution in der Entwicklung von DooH-Kampagnen und wird eine unserer strategischen Prioritäten für 2020 sein.” sagt Florian Maas, COO von Neo Advertising.