Shop Direct, Großbritanniens größter integrierter digitaler Einzelhändler und Finanzdienstleister, hat im Rahmen der Black Friday Promotion von Very.co.uk eine dynamische und gezielt ausgespielte DooH-Werbekampagne gestartet, die einzigartige „Passion Data“ verwendet, um Kunden aufgrund ihrer Technologie-Interessen zu identifizieren und anzusprechen.

Die von Vizeum und Posterscope entwickelte Kampagne markiert den Beginn einer exklusiven Partnerschaft zwischen Posterscope und Starcount, dem Beratungsunternehmen für Kundendaten und Insight Analytics.

Zum ersten Mal nutzt Posterscope bei der Planung einer DooH-Kampagne „Passion Data“ von Starcount, die aus der Analyse von Social Media und anderen Datenquellen stammen, und Standorte identifizieren an denen Kunden besonders an Black Friday Technologieangeboten von Very.co.uk interessiert sind,

Die kreative Gestaltung der Kampagne ist ebenfalls dynamisch und verwendet Very.co.uk eigene Verkaufs- und Browsing-Daten, um verschiedene Produktanzeigen auszuspielen und die Verfügbarkeit in Echtzeit zu ermitteln.

Andrew Roscoe, Leiter der Marke bei Shop Direct, sagte: „Wir haben für Very immer in Out-of-Home investiert, weil es uns während der verkehrsreichsten Verkaufsperiode des Jahres ein Schaufenster auf der Hauptstraße gibt. Wir gehen weiter an die Grenzen des Mediums, indem wir als erster Werbetreibender mit Posterscope und Starcount zusammenarbeiten, um Kunden mit ihrer Leidenschaft für Technik anzusprechen. Jetzt können wir das Publikum erreichen, das sich am ehesten für unsere Black Friday Technologieangebote interessiert, und unsere Investitionen weiter maximieren und messen.“

Brad Gilbert, Business Director bei Posterscope, kommentierte: „Diese Kampagne ist ein weiterer Schritt in die Richtung, mit Hilfe von DooH ausgewählte Zielgruppen mit relevanter Werbung am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu identifizieren und zu bedienen. Kombiniert mit dem Einsatz von dynamischer Kreativität auf Basis von Echtzeit-Shopping-Daten können wir die reale Nachfrage nach einzelnen Produkten bei bereits interessierten Kunden steigern.“

Rowena Humby bei Starcount fuhr fort: „Starcount arbeitet mit Posterscope zusammen, um der Out-of-Home Planung eine neue Dimension zu verleihen. Was diese Beziehung erfolgreich macht, ist, dass Posterscope sich darauf konzentriert, die Vorteile der Verwendung von Daten zu verstehen, um effektivere Ergebnisse zu erzielen und Mehrwert für seine Kunden zu schaffen“.