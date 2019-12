WallDecaux baut sein Programmatic-Angebot weiter aus. Der Außenwerbevermarkter verstärkt sich mit Dorota Karc, die sich bei Unternehmen wie Zalando, Eyeota und Spacedealer einen Namen als Expertin für Programmatic gemacht hat. Bei WallDecaux wird Karc den Bereich abteilungsübergreifend verantworten und sich um die Weiterentwicklung des digitalen Produkts für werbetreibende Unternehmen kümmern. Als Head of Programmatic wird sie für den programmatischen Verkauf zuständig sein und als Ansprechpartnerin für Unternehmen und Agenturen fungieren.

„Wir bringen Programmatic auf die Straße“, so Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei WallDecaux. „Durch unsere Programmatic-Offensive schaffen wir neue Flexibilität und öffnen gleichzeitig unser digitales Inventar für werbetreibende Unternehmen. Dorota gehört zu den führenden Spezialisten in diesem Bereich und wird uns dabei unterstützen, Vorreiter in diesem Feld zu bleiben.”

Dorota Karc, Head of Programmatic bei WallDecaux: „Ich freue mich, gemeinsam mit WallDecaux den Transformationsprozess in der Außenwerbung weiter voranzutreiben. WallDecaux wird Unternehmen und Agenturen mit Programmatic dabei helfen, Out of Home in der Customer Journey zu integrieren und die Konnektivität von Offline und Online Marketing zu verstärken.”

WallDecaux nutzt für den programmatischen Verkauf die globale Supply Side Plattform VIOOH, ein offener, unabhängiger Marktplatz für Out of Home, der mit Hilfe von Daten und Technologie Marken mit den richtigen Zielgruppen verbindet. WallDecaux digitales Inventar ist ab sofort auf den größten DSPs wie Active Agent, Adform, MediaMath, Splicky, Tabmo, The Trade Desk und Xandr verfügbar.

Dorota Karc begann ihren beruflichen Werdegang mit zwei Master-Abschlüssen in Wirtschaft und Sozialwissenschaft im Jahr 2008 als Projektmanagerin bei der UEFA. Danach wechselte sie als Online Marketing Managerin zum Berliner E-Commerce-Riesen Zalando und sammelte im Anschluss umfangreiche Erfahrungen im Bereich Audience Data und DMP bei der Plattform Eyeota. Zuletzt leitete sie die Abteilung für Programmatic Advertising bei der Digitalagentur Spacedealer. Insgesamt verfügt Karc über mehr als zehn Jahre globale Online-Marketing-Erfahrung mit Schwerpunkt auf Programmatic-, Data- und Cross-Channel-Technologien. Während ihrer Karriere hat sie Marken aus Branchen wie E-Commerce, Reise und Versicherung sowie Agenturen und Netzwerke wie Omnicom, Havas, GroupM, Accuen, Vivaki und Xaxis weltweit betreut. Karc ist Mitglied der Jury des internationalen AdTech- und Programmatic-Preises „The Wires” sowie Mitglied des Frauen-Netzwerks PANDA.