Weihnachtsgrüße an Kunden und Partner gehören zum guten Ton. Die Hamburger Volksbank hat sich dieses Jahr jedoch für DooH und gegen die typische Weihnachtskarte oder Email entschieden, um sich bei ihren Firmenkunden für die Treue zu bedanken.

Der Idee: Die unterschiedlichen Motive werden per GPS gesteuert und nur dann ausgespielt, wenn sich ein Taxi in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Kunden aufhält. Wann immer also ein Taxi mit TAXi-AD-Display an einen der tausenden Firmenkunden vorbeifährt, sind die personalisierten Grüße zu lesen. Egal, ob an der Altonaer Fischauktionshalle, der Alster-Schwimmhalle in Uhlenhorst oder beim Kultkiosk Bigi’s Shop im Schanzenviertel auf St. Pauli.

Dass die Idee bislang nur in Hamburg umgesetzt werden kann, liegt nicht allein an der Hamburger Volksbank, die sich auf Hamburger Firmenkunden spezialisiert, sondern auch an dem Umstand, dass digitale Dachwerbung in Deutschland bislang nur in Hamburg erlaubt ist.

Entworfen und umgesetzt hat die Kampagne das Team von Raphael Brinkert, seit Mai 2019 Lead-Agentur der Hamburger Volksbank. Die Fokussierung auf Firmenkunden ist ein erster Vorbote der für 2020 geplanten Weiterentwicklung der Kampagne „Ihr seid das Volk. Wir Eure Bank“, die sich verstärkt an KMU richten wird.

Dr. Reiner Brüggestrat, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank „Wer glaubt, dass wir beim Thema Digitalisierung hinterherfahren, der wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Technologie von TAXi-AD für die Danksagung bei unseren Firmenkunden und Mitgliedern nutzen können.“

Falk Röbbelen, Geschäftsführer TAXi-AD Digital „Schön, dass die Kombination der wunderbaren Idee von Raphael Brinkerts Agentur und die Technologie von TAXi-AD eine solch erfrischende, individualisierte und Geodaten basierte Werbung wie die Weihnachtsgrüße der Hamburger Volksbank an ihre Kunden möglich macht.“

Raphael Brinkert: „Dass wir die Idee umsetzen konnten, ist nicht nur der Hamburger Volksbank und TAXi-AD zu verdanken, sondern auch dem Hamburger Innensenator Andy Grote, der durch die Erlaubnis der technologischen Nutzung der digitalen Dachwerbung an Taxen, den anderen Bundesländern augenblicklich weit voraus ist.“

Die Kampagne ist bis zum 26.12.2019 auf Hamburgs Straßen zu sehen.