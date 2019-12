Isaria ist ein auf Automotive spezialisierter Ladenbau aus der Nähe von München. Viele der großen deutschen Automobilhersteller lassen Inszenierungselemente – oder auch Schauraummöbel genannt – von Isaria produzieren. Mit der selbstentwickelten Lift & Learn Lösung erweitert Isaria ihre Angebotsportfolio um eigene Digital Signage Lösungen.

Sobald ein Interessent ein ausgestelltes Produkt in die Hand nimmt, spielt die Lift & Learn Lösung die passenden Inhalte auf dem Bildschirm aus. Das können relevante Produktdetails oder emotionsgeladene Videos sein. Werden zwei Produkte in die Hand genommen, erhält man sofort einen individuellen Produktvergleich. Für die Optimierung und spätere Auswertung des Verkaufsprozesses werden die Daten statistisch erfasst. Aufgrund des modularen Aufbaus eignet sich das System für eine Vielzahl von Produkten und Branchen.

Informationen zu den Digital Signage Lösungen und Store Design erhalten die Besucher der Euroshop 2020 auf dem Stand von Isaria Corporate Design in Halle 1, Stand D11. Isaria verfügt schon über viele Jahre über Digital Signage Kompetenz im eigenen Haus – die Oberbayern haben ihr Team vor einiger Zeit mit Digital Signage Experten verstärkt.

Herz der Lift and Learn-Lösung ist das IDS Signboard als All-in-one-Lösung aus Android Board mit Touch-Display. Zusammen mit dem IDS Management System und individuell kombinierbaren Sensoren entsteht eine flexible und effiziente Lösung. Sämtliche Hardware-Komponenten werden über das IDS Content Management System gesteuert, Inhalte werden hier gepflegt.

Matthias Krusche, Vorstand Isaria, ist überzeugt: „In modernen Verkaufsräume des 21. Jahrhunderts ist Digital Signage unerlässlich. Mit unserem Prinzip „SEE – simple, easy, enjoyable“ vereinen wir dazu die einfache Bedienung der Software mit langlebiger Hardware. Ergänzt wird das Rund-um-Sorglos Paket für Digital Signage-Projekte durch unseren kundenorientierten Support. Dabei gehen unsere Lösungen für die Kundenkommunikation immer einen Schritt weiter. Ziel ist es, den Kunden am Point of Sale mit individuellen Lösungen, wie Lift and Learn zu begeistern.“