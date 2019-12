Der Trailer zum 25. James-Bond-Film No Time To Die wurde am Mittwoch erstmals präsentiert – Bühne war die berühmte Piccadilly Lights DooH-Fassade im Herzen von London. Der Film, der von Universal Pictures vertrieben wird, kommt am 2. April 2020 in die Kinos.

Dies ist das erste Mal, dass ein Trailer für einen Film auf DooH-Flächen wie Piccadilly Lights gestartet wurde. Die großformatige DooH-Fassade, vermarktet von Ocean Outdoor, wurde vor zwei Jahren komplett modernisiert und ist eines der meistfotografierten Wahrzeichen Londons.

Die James Bond Kampagne wurde von MediaCom geplant und lief neben Piccadilly Lights auch auf weiteren Screens von Ocean Outdoor landesweit ausgespielt.

Der Filmtrailer wurde am Mittwoch (4. Dezember) um 13:40 Uhr auf Piccadilly Lights in der ersten von zwei spektakulären fünfminütigen Showcases präsentiert.