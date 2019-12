Mitte Oktober eröffnete in der Stuttgarter Fußgängerzonen der neueste Flagshipstore der Modemarke s.Oliver. Auf einer Fläche von mehr als 1.160qm präsentiert s.Oliver in einem weiterentwickelten Ladenbau-Konzept mit vielen digitalen Elementen die aktuellen Kollektionen. S.Oliver realisiert damit den Brückenschlag zwischen modernem Einzelhandel und digitalem Shopping.

Erstmals bietet der Stuttgarter Store eine 10 qm große Pop-up Fläche, auf der monatlich wechselnde Partner das s.Oliver Sortiment ergänzen und einen einzigartigen Concept Store Charakter schaffen. Zum Auftakt kreierte ein Blumenhändler moderne Arrangements; im November und Dezember präsentiert die s.Oliver Schwestermarke Liebeskind Berlin im Pop-up Bereich die neusten Taschen für Weihnachten.

Eine zentrale Neuheit des Storekonzepts ist auch der große WoW-Entrance. Auf einer 14 qm großen LED-Wall werden neben interaktiven Inhalten wie Games auch die aktuellen Kollektionshighlights und Image-Filme ausgespielt. Aktuellste Sensorik-Technologie des Berliner Startups Traxas Media ermöglicht dabei eine personalisierte Content-Ausspielung. Kunden erleben eine personalisierte Begrüßung und zielgruppenspezifische Produktempfehlungen, die auf ihre Shoppingpräferenzen abgestimmt sind.

Auch auf der Fläche von s.Oliver Junior setzt der Flagshipstore neue Highlights, indem die Vorteile des Instore- als auch des Onlineshoppings miteinander verknüpft und im Rahmen des Showrooming-Konzepts getestet werden. Auf einer Fläche von 10 qm wird der Großteil der Kollektion in Form von Musterteilen gezeigt, die gewünschten Artikel können die Kunden dann via der s.Oliver Fashion App oder Store-Tablets in passender Größe und Farbe bequem nach Hause oder zum Abholen im Store bestellen. Die Fläche selbst besteht aus modularen Elementen mit vielen Umbaumöglichkeiten, in denen das Sortiment ansprechend in Szene gesetzt und flexibel gesteuert wird. Darüber hinaus bietet s.Oliver den jüngsten Kunden eine interaktive Bodenprojektion zum Spielen an.

Die Verkaufsfläche ist in verschiedene Areas aufgeteilt, auf denen sich die einzelnen s.Oliver Marken als eigene Lifestyle-Welten präsentieren. Dabei zeigen sich s.Oliver Men & Women in hellem Eichenholz und in Creme Tönen; Couch und Beistelltische schaffen eine wohnliche Atmosphäre. s.Oliver Black Label setzt seine Businesswear in verschiedenen Holztönen in Szene. Bei Regalen und Schränken wird hier zudem verstärkt mit Metallprofilen und Glasböden gearbeitet, sodass insgesamt eine moderne Atmosphäre mit Loft-Charakter entsteht. Die Urban Lifestyle Brand Q/S designed by schafft eine moderne Umgebung mit Industrie-Charakter und Video-Wall.

Neben den vielen Neuheiten bietet der Stuttgarter s.Oliver Store den Kunden auch weiterhin die bewährte individuelle Betreuung vor Ort. Hierzu gehört neben der persönlichen Outfitberatung durch fachkundiges Store-Personal auch das neue Rent-a-Suit Angebot, bei dem sich Kunden für einen kleinen Betrag einen passenden Anzug für das anstehende Event am Wochenende ausleihen können.