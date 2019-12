Modefans, die eine der häufig wechselnden Kollektionen verpasst haben, bekommen nun bei H&M eine zweite Chance. Der schwedische Fast Fashion Konzern testet in seinem neuen Stockholmer Flagshipstore erstmals Kleidervermietung. H&M in Stockholm bietet Stammkunden die Möglichkeit ausgewählte Kleider und Röcke aus den Conscious Exclusive Kollektionen aus den Jahren 2012 – 2019 für besondere Anlässe zu mieten.

Loyalty-Kunden vereinbaren einen Termin mit einem Stylisten im Rentalbereich, um im Rahmen einer persönlichen Beratung eines der ausschließlich aus nachhaltigen Materialien produzierten Stücke auszuwählen und für die Dauer einer Woche zu mieten. H&M Member können bis zu drei Teile gleichzeitig mieten, zu einem Preis von umgerechnet 35 Euro pro Stück.

Um Kundinnen und Kunden zu inspirieren, Produkte weiter zu nutzen und zu recyceln, wird der letzte Woche eröffnete Flagshipstore auch ein Atelier mit Reparatur-Service bieten, in denen Lieblingsteile ausgebessert oder aufgewertet werden können. Natürlich dürfen zum einzigartigen Einkaufserlebnis auch ein kuratiertes Sortiment sowie eine Beauty Bar und ein Café-Konzept nicht fehlen.

Auch Digital Signage wird im neuen Flagship eingesetzt – allerdings weniger für klassische Signage Informations-Usecases sondern zur Inspiration mit kundengenerierten Content (Instagram etc).

Szenenwechsel an den Flughafen von Stockholm, der seit Jahresbeginn (Januar – Oktober 2019) einen Rückgang an Fluggästen von 8% zu verzeichnen hat. Insbesondere auf inländische und grenzüberschreitende Kurzstreckenflüge verzichteten viele Schwede; Flugscham ist auch wegen dem Hype um Greta Thunberg weltweit ein Begriff geworden. (SZ-Artikel)

Was bedeutet die gesellschaftlichen Veränderungen für Digital Signage?

Nachhaltigkeit, Stromverbrauch und längere Nutzungsdauer werden bereits bei der Konzeption von Digital Signage Projekten immer wichtiger. Und das Nachhaltigkeitstrends nicht alleine für Skandinavien gelten zeigt auch das Beispiel Adidas Flagship in London. Die über einhundert digitalen Touchpoints wurden nach ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt und werden ausschließlich mit Ökostrom betrieben. (eine ausführliche invidis Site Inspection folgt in den kommenden Tagen)

Digital Signage Anbieter und Integratoren müssen sich intensiv mit nachhaltigen Konzepten beschäftigen, energiesparende Komponenten einsetzen und insbesondere auch Betriebskonzepte nach ökologischen Gesichtspunkten ausrichten. Dazu gehört auch die Tatsache offen anzusprechen, das DirectView LED im Vergleich zu Displays oder Projektoren nicht besonders grün sind. Aber mit feinjustierter Helligkeitsmanagement und weniger weißen / hellen Content lassen sich auch bei DirectView LED erhebliche Betriebskosten einsparen.

Viel Potential steckt auch im Lifecycle Management von Displays & Co. Professionelle Displays können durchaus nach fünf Jahren noch an weniger prominenten Stellen eingesetzt werden. Oder ein zweites Leben via Remarketing bekommen – vorausgesetzt eine Art von Anbieter-Garantie oder Austausch kann angeboten werden.

Immer wieder hören wir aus der Praxis das integrierte Helligkeitssensoren in Highbrightness Displays bei der Installation deaktiviert werden. „Der Kunde möchte kein adaptiv angepasste Helligkeit im Schaufenster“ heißt es von Seiten der Integratoren. Diese Einstellung zu Brand Image vs. Energiekosten ändert sich zur Zeit und sollte auch in Bestandsprojekten regelmäßig hinterfragt werden.

Die Generation Greta bringt viele Veränderungen auch in die B2B-Welt. Doch Veränderungen bietet auch neue Potentiale für die Marktteilnehmer die die Veränderungen aktiv mitgestalten.

invidis wird ausführlich auf der DSS ISE am 12. Februar in der Keynote über die neusten Trends und die Auswirkungen berichten und mit skandianavischen Digital Signage Playern die ersten Erfahrungen diskutieren.