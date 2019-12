Gastfreund ist ein deutscher Hoteltech-Anbieter der über 5.000 Hotels als Kunde zählt. Die Tech-Schmiede aus dem Allgäu bietet Hoteliers Lösungen für die digitale Gästebetreuung wie digitale Gästemappen, WiFi-Willkommensseiten, Digitaler Meldeschein oder Apps an. Services die früher primär papierbasiert abgewickelt wurde und in digitaler Form die Prozess im Front- und Backoffice vereinfachen und Hoteliers Zusatzeinnahmen ermöglichen. Eine auf den ersten Blick rundes Angebot das die Pain Points in Hotels passend adressiert.5.000 Kunden können wohl kaum alle unzufrieden sein.

Doch beim Thema Digital Signage ist noch Luft nach oben, Gastfreund bietet Digital Signage Stelen als logische Verlängerung des Customer Journeys an. Eine sinnvolle Service-Ergänzung von Mobile und Online in den physischen Raum (z.B. Lobby). Allerdings setzt Gastfreund auf eine Digital Signage Stele die noch optimierungsbedürftig scheint. So wackelt die Leichtbaustele im Made in China Look bei der Nutzung und das Android-basierte System ist nicht mit einem Kioskmodus abgesichert. So können Gäste die Gastfreund-App auf der Stele verlassen und die Einstellungen des Mediaplayers verändern. Nicht optimal für digitale Touchpoints im öffentlichen Raum.

Eigentlich schade denn die App, der Content und das User Experience ist sehr ansprechend.