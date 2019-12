Instore Musik 4.0 The Art of Music - Musikberieselung war einmal

Freitagnachmittag vor dem dritten Advent – mehrere zehntausend Menschen drängen sich durch die Stores und Restaurants im SES Europark unweit des Salzburger Flughafens. Unauffällig im Hintergrund spielt die Weihnachtsplaylist aus mehr als 150 Bose-Lautsprechern. Früher verließ man sich auf die Lautsprecher der Brandmeldeanlage denen es allerdings sowohl an Mitten als auch an Bass fehlten. Viele Jahre reichte das aus: Konsumenten waren nicht sehr verwöhnt, denn auch die durchschnittlichen Autolautsprecher und Küchenradios lieferten selten HiFi-Hörgenuss. Mit dem Aufkommen von Smartphones und Smart-Speakern sind die Ansprüche in der Gesellschaft an die Tonqualität merklich gestiegen.

Neben einem qualitativen Soundsystem hat sich in Salzburg seit drei Monaten etwas Entscheidendes verändert – die Lautstärke der Musik wird automatisch – abhängig vom allgemeinen Geräuschniveau in der Mall – angepasst. Der Mallbetreiber SES – ein Tochterunternehmen der Spar International gruppe – hat dazu die Mall in Zonen aufgeteilt und zusätzlich jeweils Mikrofone installiert. Abhängig von den Umgebungsgeräuschen wird somit automatisch die Lautstärke Zone für Zone individuell angepasst.

Versuche die Geschwindigkeit der Besucher im Einkaufszentrum mit der Musikauswahl zu beeinflussen, werden bewusst nicht unternommen. Untersuchungen von Mood Media und anderen Instore-Musik Anbietern zeigen aber, das sich die Durchschnittsgeschwindigkeit der Käufer sehr wohl unbewusst durch Musik beeinflussen lässt.

Die Resonanz der Shopping Center Kunden ist offensichtlich gut – im Center boomt es vor Weihnachten.