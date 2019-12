Im Fokus stehen Produkte und Lösungen, die auf bessere Zusammenarbeit, Flexibilität und Anwendererfahrung ausgerichtet sind. Sie sollen Endnutzer und Integratoren gleichermaßen auf der ISE inspirieren und sie darin unterstützen, ihre häufigsten Kundenherausforderungen zu meistern.

Die Experten von Sony stehen zum Austausch über die wichtigsten Trends und Herausforderungen der Branche bereit, wenn es zum Beispiel um das Smart Office, effiziente Kommunikation und fortschrittliche AV-Technologien geht. Darüber hinaus stellt Sony sein aktuelles Portfolio rund um Produkte und Lösungen vor, darunter einige Ankündigungen von Sony, die für mehr Effizienz, Flexibilität und Kreativität in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz sorgen.

Die Highlights am Sony-Stand 1-N20 im Überblick:

Natürlich steht auch auf der ISE 2020 ein 4K x 2K-Crystal Micro LED-Display im Mittelpunkt. Sony zielt mit dem Premiumprodukt auf Kunden in Automobil-, Einzelhandel-, Firmenlobby- und Unterhaltungsumgebungen sowie Showrooms. Sony stellt zudem neue Inhalte vor, die für Lobby- und Empfangsumgebungen optimiert sind.

Die umfassende Suite von TEOS-Workspace-Management-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, intelligente, effiziente und produktive Arbeitsumgebungen von morgen zu schaffen.

Die professionellen Displays der BRAVIA-Serie, einschließlich Digital Signage und Lösungen für die Verwaltung von Tagungsräumen.

Die AI-basierte Edge Analytics Appliance REA-C1000, die die Erstellung von Videoinhalten maßgeblich verändert: Videoinhalte können in Echtzeit ohne besondere Schulungen, zusätzliche Mitarbeiter oder Ausrüstung erstellt werden. Die wichtigsten Funktionen wie Chromakey-less CG Overlay, Handschrifterkennung und intelligentes Ausschneiden von Bildbereichen werden live auf der ISE gezeigt.

Die neueste Auswahl an fortschrittlichen Laserprojektoren, die mit interaktiven Inhalten vorgeführt werden.

„Wie jedes Jahr freuen wir uns, auf der ISE zu sein. Dieses Mal haben wir unsere neuesten Innovationen und integrierten Lösungen im Gepäck. Kunden und Partner können aus erster Hand erfahren, wie wir Kooperation, Kommunikation und Informationsaustausch in Arbeits- und Lernumgebungen verbessern“, sagt Damien Weissenburger, Head of Corporate and Education Solutions bei Sony Professional Solutions Europe.

„Von unserer umfassenden TEOS-Workspace-Management-Lösung über unsere KI-basierte Videoanalyse bis hin zu neuen innovativen Bildungslösungen – wir verbessern und entwickeln ständig gut durchdachte und leistungsstarke Tools für Unternehmen und den Bildungsbereich, um Arbeits- und Lernumgebungen jetzt und in Zukunft positiv zu verändern.“