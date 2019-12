Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verstärkt Ocean Outdoor Netherlands die DooH-Präsenz entlang niederländischer Straße mit der Übernahme von DooH-Türmen von Clear Channel. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der von Ocean Outdoor in den Niederlanden betriebenen Stadt-, Retail- und Straßenscreens auf 283.

Zu den neuen DooH-Screens von Ocean Outdoor Netherlands zählen der berühmte Triple Digital in Rotterdam (A16), Double Digital in Amsterdam (A5), Diamond in Waddinxveen (A12) und die Box, früher bekannt als ‚de Vis‘, in Amsterdam (A4).

Meindert van den Heuvel, Geschäftsführer von Ocean Outdoor Netherlands, sagte: „Diese ikonischen Randstad-Standorte passen nahtlos in unser Netzwerk und zu unserem Ziel, das größte DooH Premium Portfolio aufzubauen. Dieses erreichen wir weiterhin durch die Entwicklung neuer Standorte in Utrecht (A2) und Nieuwege in City Plaza, durch die Umstellung bestehender Standorte auf digital und durch Akquisitionen wie diese“.

Unabhängig von der Übernahme hat Ocean Outdoor Netherlands angekündigt, dass das gesamte niederländische DooH-Netzwerk ab Januar 2020 programmatisch buchbar sein wird.