Vor seinem Wechsel zu Optoma hat Kevin Englisch als Sales Consultant und Business Development Manager bei der Ingram Micro GmbH in München gearbeitet. Weitere Stationen waren TecTime TV in München sowie die Oscar GmbH in Köln. Nach seiner Weltreise durch Mexiko, die USA und Asien bereist der Weltenbummler nun wieder heimische Gefilde und freut sich auf spannende Vertriebsaufgaben im Retail- und Etail Channel.

Der studierte Betriebswirt verfügt über umfangreiches Know-how in der Akquise, dem Business Developement und Key Account Management und wird die Zusammenarbeit Optomas Etail- und Retail- Kunden intensivieren und das Vertriebsnetz weiter ausbauen.

Optoma erweitert in den vergangenen Monaten bereits das Deutschland-Team mit Christian Erb und Hendrik Nietsch.