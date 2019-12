McDonalds investiert nun in die Entwicklung des Drive Thru, da der Straßenverkauf immer wichtiger wird. Ziel ist es, den sich ändernden Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden und weiterhin ein modernes Restauranterlebnis zu bieten. Deshalb hat sich McDonalds Schweden entschieden mit dem Partner Visual Art 2020 landesweit alle Drive Thrus zu digitalisieren.

In Restaurants erzielt McDrive bereits fast 50% des Umsatzes. Eine gründliche Digitalisierung des Drive Thru-Prozesses ist im Gange, wobei die Menüboards das größte Update darstellen. Zusammen mit Visual Art entwickelte McDonald’s ein Digital Signage Konzept das je nach Tageszeit, Wetter und Kampagne angepasst wird. So werden beispielsweise nur noch tageszeitrelevante Menüangebote angezeigt um es den Gästen zu erleichtern, das relevante Angebot zu erfassen und schneller über ihre Bestellung zu entscheiden.

“Ein Einfacher und schneller Bestellvorgang und wirklich gute Burger sind der beste Weg, um unsere McDrive-Gäste glücklich zu machen. Unser neues Digital Signage Konzept ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses“, sagt Rickard Berthold, Digital Lead, bei McDonald’s in Schweden.

Die neue digitale Drive Thru-Lösung wurde in zwei Restaurants in Åkersberga und Lindvreten erfolgreich pilotiert und wird nun 2020 in allen McDrives in Schweden ausgerollt. Die digitale Beschilderung hat sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit eine bessere Qualität und ist aus größerer Entfernung lesbar.

“Die Digitalisierung des Drive Thru gibt unseren Mitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben, da wir Nachrichten und Werbe-Updates schneller und einfacher einspielen können”, sagt Rickard Berthold, Digital Lead, bei McDonald’s Schweden.

Die Displays werden von VA Player betrieben, dem Visual Art Digital Signage CMS, das bereits seit 2006 als CMS bei McDonald’s in Schweden gesetzt ist und schon heute alle digitalen Menüboards – und Lobbyscreens in den Restaurants betreibt. Im Außenbereich setzt McDonald’s Schweden auf Samsung Highbrightness Screens mit integriertem Tizen-Player.

“Zusammen mit McDonald’s digitalisieren wir den Customer Journey weiter, jetzt auch die Menüboards im Drive Thru. Wir sind sicher, daß die Gäste von McDonald’s dadurch noch zufriedener mit ihrem Restauranterlebnis sein werden”, sagt Pontus Meijer, Business Area Director bei Visual Art. “Es besteht ein großes Potenzial in der Rationalisierung und Anpassung des Kaufprozesses mit Digital Signage. Bei Visual Art sind wir in diesem Bereich führend, deshalb fühlt es sich fantastisch an, mit einem großen Marktteilnehmer zusammenzuarbeiten, mit dem wir gemeinsam neue, spannende Projekte entwickeln können“.