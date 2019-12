Der 43“Screen kann wahlweise mit einem internen Player, Intel PC-Stick, oder PC bestückt werden. Auf Kundenwunsch kann auch ein entspiegeltes Sicherheitsglas über dem Display angebracht werden welches, je nach Aufstellort vor mechanischen Beschädigungen schützen kann.

Zielgruppe sind Kunden, die ein preisgünstiges Produkt für den Einstieg in die digitale Welt suchen und sich für ein besonderes Design entscheiden. Der Einstiegspreis inkl. USB Media Player liegt bei 1.249,00 EUR, die Version mit internem Cloud Media Player bei 1.599,00 EUR, netto.

Nutzer können ihren Content bequem und einfach über einen USB-Stick oder bei der Version mit Cloud Media Player über die verschiedenen Schnittstellen (LAN, WLAN der LTE) auf das Display übertragen. Zum Einsatz kommt das hauseigene Content-Management System mdsignage mit dem der Nutzer in fünf Klicks die eigene Kampagne starten kann.

Der in Köln gefertigte Kundenstopper „mobi L“ lässt sich mit seinen zwei Rollen und der am oberen Ende in das L-Design integrierten, runden Querverbindung einfach überall am PoS bewegen und positionieren. Eine kundenspezifische Gestaltung oder Farbgebung aus der RAL-Farbpalette inkl. einem individuellen Branding ist möglich.

Zunächst verfügbar ist eine Variante mit 43″ Full-HD LCD-Display – eine 32“-Ausführung kommt im ersten Quartal 2020 auf den Markt.