Der Preis wurde von DailyDOOH für die herausragende Innovation im Bereich Digital Signage als beste Gesamtkundenerlebnis verliehen. Samsung lieferte im Rahmen seiner langjährigen Partnerschaft mit der Schweizer Kreuzfahrtlinie interaktive Touchscreens, Digital Signage und über 2.400 TV in den Kabinen des Flaggschiffs von MSC. Die Reederei hat 2017 das Digitalkonzept „MSC for ME“ gestartet, um den Gästen das beste vernetzte Kreuzfahrterlebnis zu bieten.

Das Highlight des Projekts ist die Indoor-Promenade, dem zentralen und sozialen Zentrum des Schiffes überdacht von einer 93 Meter langen, von Samsung entwickelten gebogenen LED-Installation. Die Videowall setzt sich aus Modulen der Serie IF040H-D zusammen. Die LED-Wall wurde so gestaltet, um jederzeit eine atemberaubende Atmosphäre zu schaffen. Dreimal am Tag präsentiert die Reederei eine faszinierende visuelle Show.

„Der längste LED-Himmel auf See ist eines der einzigartigen Merkmale unserer Schiffe der Meraviglia-Klasse, darunter die MSC Grandiosa, die unseren Gästen ein einzigartiges Erlebnis bietet“, sagte Luca Pronzati, Chief Business Innovation Officer bei MSC Cruises. „Wir haben gemeinsam mit Samsung dieses Kernelement des Multifunktionsraums mit modernster Technologie geschaffen. Dies trägt dazu bei, dass Tag und Nacht unterschiedliche Ambiente und Atmosphäre entstehen, und spielt gleichzeitig eine Schlüsselrolle im Unterhaltungsprogramm des Schiffes mit seinem Angebot an faszinierenden Shows.“

„Die Samsung-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil, um den Passagieren ein völlig einzigartiges und unvergessliches Erlebnis an Bord vieler Schiffe von MSC Cruises zu bieten“, sagte Seog-gi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Vom ersten Moment an und während der gesamten Reise werden die Passagiere Samsung-Displays sehen und mit ihnen interagieren, die sich durch eine hervorragende Bildqualität und intuitive Bedienbarkeit auszeichnen.“