Die verschiedenen Bereiche im Samsung Showroom sind wie einzelne Räume in einer großen, offenen Wohnung gestaltet. Die Besonderheit: Fast alle elektronischen Geräte sind über SmartThings miteinander vernetzt. Das System von Samsung ist bereits mit tausenden von intelligenten Geräten kompatibel. Es gibt Verbrauchern schon heute Kontrolle über ihr Equipment und den Energieverbrauch ihres Hauses. Die Steuerung erfolgt direkt über die SmartThings App per Smartphone, Tablet, Smart TV, Family Hub Kühlschrank oder Spracheingabe. Mit dem Showroom macht Samsung einen der wichtigsten Technik-Trends der letzten Jahre greifbar: Connected Living oder auch smartes Wohnen.

„Die Digitalisierung geht alle Gesellschaftsteile an – von der Schulklasse bis zur Seniorin“, sagt Sangho Jo, Head of Samsung Electronics GmbH. „Deshalb ist der Samsung Connected Living Showroom bewusst keine Ausstellungsfläche, sondern ein Erlebnisraum, der digitale Themen greifbar macht. Unsere Türen stehen auch der Politik, der Wirtschaft und den Schulen für Edutainment-Angebote offen.“ In Zukunft soll der Showroom für spannende Formate wie Roundtable-Gespräche und Workshops mit Smart-Home-Fachleuten wie Architekten, Innenarchitekten oder Technikexperten zur Verfügung stehen.

Christiane Augsburger, Bürgermeisterin von Schwalbach (SPD), gratulierte Samsung zur Eröffnung und begrüßt das Engagement für den digitalen Ausbau in der Region: „Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für das Land Hessen, daher freuen wir uns über diese neue Bereicherung durch den Samsung Showroom.“ Auch Landrat Michael Cyriax (CDU) unterstrich die Bedeutung von Samsung für den wirtschaftsstarken Standort Main-Taunus-Kreis und nannte den Showroom einen Beitrag, um die Region Frankfurt/Rhein-Main im Bereich digitale Bildung voranzubringen: „In einer zunehmend digitalen Welt wird digitale Souveränität zur Schlüsselqualifikation – umso mehr es braucht es solche Innovationen, um neue Technologien für alle Teile der Gesellschaft greifbar zu machen.“

Im Samsung Connected Living Showroom können Gäste zwischen drei Rollen wählen, um einen ganzen Tag im smarten Zuhause durchzuspielen: der Freelancer, das frischvermählte Pärchen oder die Familie. Für den Freelancer wird zum Beispiel im Showroom gezeigt, wie eine Kaffeepause mit Hilfe des Samsung Galaxy Note10+ aussehen könnte, das ganz einfach auf dem Rahmen des The Serif platziert wird, um über die damit vernetzte Soundbar Musik hören zu können. Das frisch verheiratete Paar kann eine romantische Date Night im gemütlichen Wohnzimmer mit Couch-Landschaft, 8K TV und Samsung Soundbar genießen. Über den QLED TV haben die beiden die Möglichkeit nachzusehen, welche Lebensmittel im Family Hub Kühlschrank sind, oder was gerade draußen vor der Tür passiert. Während sie unterwegs sind, zeigt das Smartphone eine Benachrichtigung des SmartThings Water Leak Sensors an, ein Wasserleck wurde erkannt. Aber kein Grund zur Panik: Die Wasserversorgung wird mit Hilfe eines smarten Wasserventils schnell abgedreht. Als Familie dürfen die Besucher unter anderem ausprobieren, wie von der Küche aus automatisiert Haushaltsaufgaben ausgeführt werden. Das Wohnzimmer wird mit einem einzigen Befehl in den Gaming-Modus versetzt und auch die QuickDrive Waschmaschine lässt sich per SmartThings App steuern.

Connected Living hat aber nicht nur mit smarter Technik, sondern auch mit Wohngefühl und einem modernen Designansatz zu tun. Gemeinsam mit dem Einrichtungspartner Vitra präsentiert Samsung im Showroom ein spannendes Zusammenspiel von vernetztem Wohnen und Design-Innovation. Mit der Gestaltung will Samsung auch Einzelhändler dazu inspirieren, ihre Geschäfte und Verkaufsflächen so zu gestalten, dass sie vernetzte Lösungen anstelle von Einzelprodukten verkaufen können.