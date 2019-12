Der weltgrößte Out of Home Anbieter JC Decaux möchte die Erstellung von digitalen Inhalten für DooH-Netzwerke stark vereinfachen. Insbesondere Städte und Gemeinde – die bis zu 50% der verfügbaren Zeit auf DooH-Screens von JC Decaux in Frankreich selber nutzen können – benötigen einfache Tools für die Content-Erstellung.

Mit der strategischen Partnerschaft mit PlayPlay ermöglicht JC Decaux nun allen Stakeholdern relevante und ansprechende Inhalte einfach zu produzieren. Insbesondere die öffentliche Hand verfügt selten über das Knowhow zur Erstellung von DooH-Inhalten oder über die Budgets für externe Digital Signage Agenturen.

PlayPlay ermöglicht nicht nur die Content-Erstellung für Digital Signage und DooH-Netzwerke sondern auch die gleichzeitige Nutzung der Inhalte für Webseiten und Social Media. Der real-time Multichannel-Ansatz soll es den Städten und Gemeinden ermöglichen noch schneller digital mit der Öffentlichkeit über alle Kanäle hinweg zu kommunizieren.

PlayPlay wird bereits von mehr als 300 Kunden für die Erstellung und Steuerung von Corporate Communication genutzt. Bekannte Nutzer sind Orange, Crédit Agricole, AXA und Decathlon

JCDecaux plant PlayPlay auch für den internen Gebrauch selber zu nutzen – zuerst in Frankreich und später auch weltweit.