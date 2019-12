Die Züricher Mobile Agentur der Luzerner JLS Digital avancierte bei den diesjährigen Best of Swiss Apps Awards 2019 zur zweiterfolgreichsten Mobile Agentur der Schweiz. Sechs Bronzeauszeichnungen und zusätzlich sechs Shortlistnominierungen für Projekten für die Kunden Schindler Digital Group, Raiffeisen Schweiz, Clean Energy Factory Localsearch und Berner Kantonalbank konnte JLS Digital in Empfang nehmen.

Auch in diesem Jahr buhlten die besten Schweizer Apps, Unternehmen und Agenturen um die begehrten Best of Swiss Apps Awards. Die rund 40 Expertinnen und Experten sichteten rund 180 eingereichte Projekte und 47 Apps schafften es in den 10 Kategorien auf die Shortlist. JLS war dank 12 Nominierungen mit 5 Projekten bereits der meist nominierte Dienstleister und avancierte in der Award Night vom 6 November 2019 im Zürcher AURA mit 6 zusätzlichen Bronzeauszeichnungen zur zweiterfolgreichsten Agentur des Jahres und stieg in der ewigen Bestenliste der besten Schweizer Mobile App Agenturen auf Rang 8 auf.

Auch ein klassisches Digital Signage Projekt von JLS Digital schaffte es ins Rampenlicht. Die neue Multitouchberatungslösung der Berner Kantonalbank wurde für die Shortlist nominiert in der Kategorie Enterprise.