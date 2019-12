Was bei DooH schon lange möglich ist, zieht nun auch bei klassischen CLP-Buchungen ein: Kunden können die Netzgrößen von Out of Home Kampagnen nun auch nach Werbedruck aussteuern. Nicht mehr nur feste Netzwerke sondern auch datenbasierte individuell geschnürte Paketbuchungen sind jetzt ab 2020 bei WallDecaux bundesweite buchbar.

Damit verändert WallDecaux den Branchenstandard den die Mutter JCDecaux vor knapp 35 Jahren eingeführt hat: die Netzvermarktung in der Außenwerbung.

Möglich macht dies das „WallDecaux SmartNet 2020”. Dadurch können allen City Light Poster-Standorten jetzt auch mobile Daten zugewiesen werden. Das SmartNet kombiniert Informationen wie Haushaltsgröße und Standort mit anonymisierten Bewegungs- und Reichweitendaten und ermöglicht so eine datenbasierte Zielgruppenansprache und Netzaussteuerung.

Mit der Öffnung der Netze setzen wir unsere Strategie für datengetriebene Angebote fort. In Phase 1 ermöglichten wir Kunden, ihre OoH-Kampagnen individuell nach Zielgruppen zu planen. Mit der flexiblen Aussteuerung der Netzgrößen nach Werbedruck gehen wir jetzt den nächsten Schritt“, so Andreas Knorr, Marketing Director bei WallDecaux.

Insgesamt stehen Standorte in über 30 Städten für die neue Planung auf Basis der ma Plakat bereit. Die Mediaplanung kann zusätzlich über anonymisierte Bewegungsdaten und Zielgruppeninformationen zu rund 43 Millionen Smartphones, die über die Kooperation mit dem Datenmarktplatz adsquare zur Verfügung stehen, optimiert werden.