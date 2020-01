Besucher der IAA haben es schon erlebt. Was bisher primär nur aus Messen und in ausgewählten Showrooms zu sehen war, wird jetzt in Serie ausgerollt: Digitale Beisteller. Aber nicht nur die Automobilhersteller müssen sich mit der Elektromobilität neuerfinden, sondern auch der Automobilhandel. Die Art und Weise Autos zu präsentieren und zu verkaufen wird durch und durch digital. Jedes Ausstellungsfahrzeug benötigt zukünftig einen Stromanschluss und die gesetzlich vorgeschriebene Preisanzeige benötigt Intelligenz.

Die Idee der digitalen Beisteller im Automobilhandel ist wahrlich keine neue Entwicklung. Spätestens seitdem Verbrauchsangaben an Fahrzeugen in Showrooms innerhalb der EU verpflichtend sind spricht vieles für digitale Beisteller. Doch es bedurfte mehr als ein halbes Jahrzehnt bis die großen Volumenhersteller auf den Trend aufsprangen.

Die IAA 2019 war dabei der Belastungstest für viele Hersteller, so auch für Volkswagen. Die auf der Messe eingesetzten digitalen Beisteller verfügen über zwei Displays: ein oberes interaktives Touchdisplay sowie ein zweites passives Display.

Die Aufgabenteilung ist einfach: die EU-Pflichtangaben zu Verbrauch und andere gesetzlich vorgeschriebene Angaben wandern auf den passiven Screen, während Kunden auf dem oberen interaktiven Screen die Funktionen des Fahrzeugs interaktiv erleben und mögliche Finanzierungsangebote einsehen können.

Volkswagen setzt dabei auf eine Lösung der Braunschweiger Digitalagentur B12, die schon viele Digital Signage Lösungen für den Konzern entwickelt hat. Die Herausforderung bei Digitalen Beisteller liegt weniger in der Hardware, sondern in der intelligenten Verknüpfung mit den Backendsystemen. Integratoren und Agenture, welche die Prozesse und das Backend der Kunden kennen, haben insbesondere bei datenbasierten Preisauszeichnungssystemen große Vorteile.