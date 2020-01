Aus Digital Signage Sicht bietet das neue Inifinity Design viel Potential, Kunden werden es lieben und Integratoren viel Überzeugungsarbeit leisten müssen warum dieses Consumer Schmuckstück nicht ideal für den harten professionellen Alltag ist. Aber Display-Trends werden auf den Consumer Messen in Las Vegas und Berlin gesetzt. Somit werden auch professionelle Digital Signage Screens in Zukunft am Rande abspecken. Wann es für randlos reicht bleibt abzuwarten.

Spannend sind ein paar innere Werte die Samsung in ihr Flagship-Display gepackt hat. Mit Adaptive Picture setzt Samsung auf integrierte Sensoren die die Helligkeit und den Kontrast der Displays automatisch anpasst. Ein auch aus Stromverbrauchsicht sinnvolles Feature das hoffentlich auch die bisher eher rudimentär arbeitenden Sensoren in professionellen Screens ersetzt bzw. über das ganze Portfolio integriert werden.

Auch bei Samsung zieht neben dem hauseigenen Voice Assistant Bixby nun Amazon Alexa und Google Assistant ein. Voice Assistants wären auch bei Digital Signage Screens ein großer Fortschritt für die Nutzerinteraktion.

Wie immer wird man abwarten müssen, was von den neuen Consumer Trends in die professionelle Welt einzieht. Schön sieht es schon aus – das Inifinity Design.