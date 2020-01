Nur noch wenige Tage bis zum Start der CES. Zeit für unzählige Marktgerüchte die sich nach Neujahr in unserer Inbox einfinden. So auch der Bericht des koreanischen Branchenmagazins Thelec die am 27. Dezember berichteten, dass Samsung sich entschieden hat ein wirklich rahmenloses Display auf der CES zu präsentieren.

Laut Medienbericht machen sich Ingenieure in der Samsung Forschungsabteilung Sorgen, ob ein solches Display nicht zu empfindlich für den Privateinsatz ist. Der Digital Signage Markt kann solche Sorgen bestätigen, denn auch schon verfügbare Slim-Bezel Videowall Screens leiden unter einer verhältnismäßig hohen Beschädigungsrate. Ganz rahmenlos scheint deshalb sehr gewagt.