Der französische Beauty Retailer setzt dabei in ausgewählten Filialen auf Kunstinstallationen, die strategisch günstig sowohl von außen durch das Schaufenster zu sehen sind als auch im Store einen zentralen Platz einnehmen.

Sephora SoHo in New York City verpflanzte dazu den iPad-basierten virtuellen Make-up Assistenten von der Regalkante in einen poppigen Baum. In Herzen integrierte Touchpoints auf Schulterhöhe bieten den Besucherinnen die Möglichkeit die Sephora-eigene VR-App im Store auszuprobieren.

invidis hat sich einem „visuell-schmerzhaften“ Selbsttest unterzogen. Das Urteil überlassen wir den Lesern.