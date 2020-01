Der Experte für AI-getriebene Lösungen zur Optimierung von Vertrieb und Marketing Advertima hat mit smarter AI-Digital Signage die personalisierte Kundenansprache der Supermarktkette verbessert. Zusammen mit Marken wie Coca-Cola, Red Bull und Nestlé konnte Spar so seine Abverkäufe um 10.5% im Vergleich zur Kontrollmessung mit traditionellem Digital Signage erhöhen.

Advertima steht damit an der Spitze der Bemühungen der Einzelhändler, mit AI und Computer Vision neue Horizonte in Sachen Kundenansprache zu erschliessen. Durch das Verständnis von Daten wie Geschlecht, Alter und Aufmerksamkeit können nun die richtigen Inhalte in Echtzeit an den richtigen Kunden gerichtet werden. Zum Einsatz kommt einzigartige 3D-Vision-Technologie, die neue Erkenntnisse zum Kundenverhalten liefert.

Advertima bietet dadurch ein bisher nicht gekanntes Maß an Kampagnen-Targeting und Performance-Kennzahlen in der physischen Welt. Ausgestattet mit der datengetriebenen Technologie verbessert das aufgewertete Digital Signage-Netzwerk von Spar die Entdeckung von Produkten und fördert so den Impulskauf am Point-of-Sale.

„Durch die 2,7-fache Steigerung des Engagements der Kunden erhöhte Advertima Smart Signage unseren Umsatz um 10,5% im Vergleich zu traditioneller Digital Signage“ – Dr. Wolfgang Frick, Geschäftsleiter Marketing und Sortimentsmanagement, SPAR-Gruppe Schweiz

Advertima bricht also alte Strukturen der DooH-Branche auf und ermöglicht Marken und Medieninhaber, die genaue Zielgruppendemografie zu verstehen und relevante Inhalte in Echtzeit anzuzeigen. Diese Art von ‘Hyper-Targeting’ ist bisher einzigartig im DooH-Markt und könnte die Branche revolutionieren. Zum ersten Mal können Einzelhändler und Markenverantwortliche für ihre DooH Kampagnen programmatische Tools nutzen die sie sonst nur von Online-Channels wie Google und Facebook kennen.