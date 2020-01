Die neue Partnerschaft mit der Broadsign Reach Supply-Side-Plattform (SSP) erweitert das internationale digitale Bildschirminventar, das über die Demand-Side-Plattform (DSP) von TPS Engage, einem Alumni der Techstars Dubai 2018 Kohorte, programmatisch verfügbar ist. Zudem soll Medieneinkäufern dabei geholfen werden kontextbezogene Anzeigenkäufe zu automatisieren, um zielgruppenorientierter handeln zu können.

Dies geschieht über diverse Partnerschaften der europäischen Plattform TPS Engage mit Anbietern von Audience Recognition Software. Um zu wissen, wo und wann eine bestimmte Anzeige läuft, werden importierte Daten-Feeds der Werbetreibenden sowie vordefinierte Trigger wie Tageszeit, Wetter oder andere relevante Bedingungen genutzt.





„Programmatic ist die Zukunft des Digital Out of Home, und wir entwickeln unsere Plattform schnell weiter, um nicht nur den Medieneinkäufern ein dynamischeres Inventar zu bieten, sondern auch den Werbenden eine Möglichkeit zu geben, neue Käufer zu gewinnen“, so Bogdan Savonea, CEO von TPS Engage. „Die Partnerschaft mit Broadsign Reach ist ein natürlicher Fortschritt für unsere Plattform und ein Schritt, der sowohl DooH-Käufern als auch Werbenden Mehrwert bringen wird. “

„Die Kraft der DooH-Werbung zeigt sich in der kontinuierlichen Leistungssteigerung des Mediums. Unsere Mission ist es, DooH für Käufer, die alle Vorteile des Mediums nutzen wollen, weiterhin zugänglich zu machen und gleichzeitig den Werbenden zu helfen, diesen wachsenden Pool von Käufern besser zu erschließen“, erklärt Adam Green, SVP und GM von Broadsign Reach. „Die Integration von Broadsign Reach mit Plattformen wie TPS Engage hilft uns, diese beiden Ziele zu erreichen.“